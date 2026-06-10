Babalar günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? İşte Babalar günü tarihçesi

BABALAR GÜNÜ 2026 YILINDA AYIN KAÇINA DENK GELİYOR?

Her yıl dünya genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan bu anlamlı gün, sabit bir takvim gününe sahip değildir. Bu nedenle her sene "Ayın kaçı?" sorusu popülerlik kazanır. Geleneksel hesaplamalara göre kutlamalar, Haziran ayının üçüncü pazar günü gerçekleştirilmektedir.