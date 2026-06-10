Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Babalar Günü Tarihi 2026 | Babalar günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:31

Babalar Günü Tarihi 2026 | Babalar günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Dünya genelinde her yıl babalara olan sevgi, saygı ve minnet duygularını ifade etmek amacıyla kutlanan Babalar Günü için 2026 yılı resmi takvimi netleşti. Haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen kutlama tarihi ile babasına unutulmaz bir sürpriz veya hediye hazırlamak isteyenlerin planları şekillendi. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

  • ABONE OL
Babalar Günü Tarihi 2026 | Babalar günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

2026 Babalar Günü kutlama tarihi için geri sayım hız kazandı. 1910 yılından itibaren her yıl özenle kutlanmaya devam eden Babalar Günü, bu yıl haziran ayının üçüncü haftasına denk geliyor. Böylece babalarına sevgilerini göstermek ve onlara unutulmaz anlar yaşatmak isteyenler için bu anlamlı süreç ön plana çıktı.

Babalar Günü Tarihi 2026 | Babalar günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü; dünyanın pek çok ülkesinde her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü babalara sevgi, saygı ve teşekkürlerin sunulduğu özel bir gün olarak kutlanmaktadır.

2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Babalar Günü Tarihi 2026 | Babalar günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü'nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanır. 1908 yılında, Batı Virginia eyaletinde bir kilise, bir maden kazasında hayatını kaybeden 362 madenciyi anmak için bir tören düzenledi. Bu olay, babalara adanan ilk resmi anma olarak kabul edilir. Ancak bugünkü anlamda Babalar Günü'nün yaygınlaşması, 1910 yılında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının çabaları sayesinde gerçekleşmiştir.

Sonora Smart Dodd, altı kardeşiyle birlikte tek başına büyüten babasına duyduğu minneti göstermek için Anneler Günü'ne benzer bir gün düzenlenmesini istedi. Bu fikri destek gören Dodd'un önerisiyle ilk Babalar Günü, 19 Haziran 1910'da Washington eyaletinde kutlandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Babalar Günü Tarihi 2026 | Babalar günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Ancak Babalar Günü'nün ABD genelinde resmileşmesi uzun sürdü. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon B. Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etti. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon tarafından resmi bayram olarak kabul edildi.

Babalar Günü Tarihi 2026 | Babalar günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Kaliteli bir kol saati

Deri cüzdan veya kemer seti

Şık bir gömlek veya takım elbise

Kişiye özel imzalı dolma kalem

İsme özel not defteri ve ajanda

Akıllı saat veya bileklik

Masaj aleti veya boyun yastığı

Fotoğraf baskılı çerçeve ya da albüm

Özel tarih yazılı tablo (doğum günü, çocukların doğumu vb.)

El yazısıyla yazılmış teşekkür mektubu

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#BABALAR GÜNÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA