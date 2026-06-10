Babalar Günü Tarihi 2026 | Babalar günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü'nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanır. 1908 yılında, Batı Virginia eyaletinde bir kilise, bir maden kazasında hayatını kaybeden 362 madenciyi anmak için bir tören düzenledi. Bu olay, babalara adanan ilk resmi anma olarak kabul edilir. Ancak bugünkü anlamda Babalar Günü'nün yaygınlaşması, 1910 yılında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının çabaları sayesinde gerçekleşmiştir.

Sonora Smart Dodd, altı kardeşiyle birlikte tek başına büyüten babasına duyduğu minneti göstermek için Anneler Günü'ne benzer bir gün düzenlenmesini istedi. Bu fikri destek gören Dodd'un önerisiyle ilk Babalar Günü, 19 Haziran 1910'da Washington eyaletinde kutlandı.