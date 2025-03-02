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Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Öyle bir halde bulundu ki....
Giriş Tarihi: 02.03.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
14:50
Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Öyle bir halde bulundu ki....
Korkunç olay Avcılar'da yaşandı. 55 yaşındaki Nihan Pedüker 2 gün önce 92 yaşındaki babasını toprağa verdi. Eşinin ölmesine dayanamayan anne Pedüker olayın ardından kalp krizi geçirip yoğun bakıma alındı. Apartman sakinleri ve arkadaşı kadına bir türlü ulaşamadı. İhbar üzerine apartmana gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri talihsiz kadını öyle bir halde buldu ki...