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Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
16:01
Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...
İnanılmaz olay Amasya'da yaşandı. Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 60 yaşındaki Bektaş Aksel'den istedikleri 75 bin lira gelmeyince, oğlunu aradı. 'Baban elimizde' diyerek zarar görmemesi için otomobillerinin tüm camlarını kırdırdı. Dolandırıldığını banka görevlisinin dikkati ve polise haber vermesiyle öğrenen Aksel, "Biz bankada işlem yaptığımız sırada dolandırıcılar oğlumu da arayıp arabanın camlarını kırmasını söylemiş. Oğlum da bana bir şey yapacaklar, korkusuyla arabamızın camlarını kırmış. Nasıl bir duruma düştüğümüzü anlamadım" ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları