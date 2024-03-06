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Haberler Yaşam Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:01

Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...

İnanılmaz olay Amasya'da yaşandı. Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 60 yaşındaki Bektaş Aksel'den istedikleri 75 bin lira gelmeyince, oğlunu aradı. 'Baban elimizde' diyerek zarar görmemesi için otomobillerinin tüm camlarını kırdırdı. Dolandırıldığını banka görevlisinin dikkati ve polise haber vermesiyle öğrenen Aksel, "Biz bankada işlem yaptığımız sırada dolandırıcılar oğlumu da arayıp arabanın camlarını kırmasını söylemiş. Oğlum da bana bir şey yapacaklar, korkusuyla arabamızın camlarını kırmış. Nasıl bir duruma düştüğümüzü anlamadım" ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları

DHA
Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...

Amasya'nın Kayacık köyünde oturan Bektaş Aksel'i telefonla arayıp kendilerinin polis olduğunu söyleyen şüphelilerin, "Ben birinden inek aldım. Benim adıma sen 75 bin TL'yi hesaba yatır, ben gelince sana parayı geri vereceğim" diyerek kandırdıkları ve hesaplarına para yatırmaya ikna ettikleri belirlendi. Bektaş Aksel bankaya gidip para yatırmak isteyince durumu anlayan banka görevlileri polise haber verdi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bankaya gelerek Bektaş Aksel'in hesabına bloke koydurarak dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...

Bektaş Aksel'i dolandıramayacağını anlayan şüpheliler ardından oğlu Hakan Bektaş'ı (32) arayarak "Baban elimizde taksiyle köye git, arabanı al şehre gel. Benim söylediğim yerde arabanı park et" diyerek, arabayı köyden kent merkezine getirmesi için ikna etti.

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Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...

Hakan Bektaş verilen talimatları yerine getirerek otomobilini köyden kent merkezine getirdi. Mehmet Varinli Caddesi'ne otomobilini park ettiren dolandırıcılar, bu sefer de Hakan Bektaş'a 'Otomobilinin bütün ön, arka camlarını ve farlarını kır ve parçala. Biz seni bankanın önünde babanla bekliyoruz" dedi. Hakan Bektaş da babasına bir şey yapacaklar korkusu ile otomobilinin bütün camlarını ve farlarını kırdı.

Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...

Hakan Bektaş'ın bankada işlemleri yaptığı sırada, bir vatandaşın otomobilini parçaladığı ihbarı üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ulaştı.

Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...

Burada yapılan soruşturmada baba ve oğlunun dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Şikayet üzerine, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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