Babasını dolandıramayınca oğlunu aradılar: Baban elimizde eğer...

Hakan Bektaş verilen talimatları yerine getirerek otomobilini köyden kent merkezine getirdi. Mehmet Varinli Caddesi'ne otomobilini park ettiren dolandırıcılar, bu sefer de Hakan Bektaş'a 'Otomobilinin bütün ön, arka camlarını ve farlarını kır ve parçala. Biz seni bankanın önünde babanla bekliyoruz" dedi. Hakan Bektaş da babasına bir şey yapacaklar korkusu ile otomobilinin bütün camlarını ve farlarını kırdı.