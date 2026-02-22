Haberler
Yaşam
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit ettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı... Skandal mesajları ortaya çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 22.02.2026 19:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 20:11
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit ettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı... Skandal mesajları ortaya çıkmıştı...
Bağcılar'da 18 yaşından küçük 3 kişinin darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür (27), çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Çöpür'ün ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.