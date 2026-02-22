Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit ettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı... Skandal mesajları ortaya çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 22.02.2026 19:53 Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 20:11

Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit ettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı... Skandal mesajları ortaya çıkmıştı...

Bağcılar'da 18 yaşından küçük 3 kişinin darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür (27), çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Çöpür'ün ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bağcılar'da Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.

Bağcılar'da, bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilerin olduğu gruba müdahale eden gencin bıçaklanmasına ilişkin aileye tehdit mesajları gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada bıçakla yaralanan ve hastanede tedavi gören O.Ç'nin (27) babası F.Ç'nin (54) şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildi.

Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

