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Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
15:54
Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı
İstanbul Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen polis memurlarına şüpheli bir şahıs bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak polis memurlarını bıçakla yaralayan şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Ekipler, kısa süre içinde zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı.