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Haberler Yaşam Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:54

Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı

İstanbul Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen polis memurlarına şüpheli bir şahıs bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak polis memurlarını bıçakla yaralayan şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Ekipler, kısa süre içinde zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı.

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Bağcılar’da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

Bağcılar’da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı

Bir süre etrafa bakınan şahıs, polis aracını açarak 2 polis memuruna bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Bağcılar'da polise bıçakla saldırı! Dehşet anları kamerada | Video

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Bağcılar’da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.

Bağcılar’da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı

POLİS MEMURU TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolundan bıçakla yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bağcılar’da dehşete düşüren olay: Önce etrafı gözetledi, sonra polisi bıçakladı

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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