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BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DAKİKA | Bağkur 7200 Torba Yasa'da yer alıyor mu, ne zaman yasalaşacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
15:22
BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DAKİKA | Bağkur 7200 Torba Yasa'da yer alıyor mu, ne zaman yasalaşacak?
Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı son dakika haberleriyle takip ediliyor. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi konusuna değindi. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalarla müjdeyi verdi. Gözler yeni gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı 7200'e düştü mü, Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü, 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak?