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Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Bahar 15. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Timur'dan boşanmakta kararlı olan Bahar, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışır. Öte yandan Evren, hislerini Bahar'a anlatır. Ancak olumsuz bir cevap alır. Peki; Show TV ile Bahar 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...