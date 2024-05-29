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Haberler Yaşam Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 00:04

Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?

Bahar 15. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Timur'dan boşanmakta kararlı olan Bahar, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışır. Öte yandan Evren, hislerini Bahar'a anlatır. Ancak olumsuz bir cevap alır. Peki; Show TV ile Bahar 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?

Bahar 15. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder. Bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar'ın ilişkisi sarsılır. İkili arasında soğuk rüzgarlar eser. Öte yandan Bahar, Parla'nın Timur'un kızı olduğunu öğrenir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?

BAHAR SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Show TV dizisi Bahar, 14. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

28 Mayıs 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?

BAHAR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?

BAHAR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 14. Bölümünde; Peran hastanesi yangını kontrol altına alır. Timur hem Rengin'in hemde Çağla'nın baskısı altındadır.

Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?

Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışır.

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