Bahar 15. bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelece hafta neler olacak?

Bahar 15. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder. Bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar'ın ilişkisi sarsılır. İkili arasında soğuk rüzgarlar eser. Öte yandan Bahar, Parla'nın Timur'un kızı olduğunu öğrenir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?