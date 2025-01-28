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BAHAR 33. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Show TV ile BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
22:30
BAHAR 33. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Show TV ile BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile merak edildi. 32. bölümüyle büyük bir ilgi gören dizini gelecek bölümünden ipuçları verecek olan fragman için araştırmalar başladı. Peki, Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Bahar 33. bölüm fragmanı!