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Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 18:48

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD linki

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Bahar, heyecan dolu yeni bölümleriyle her salı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımın 4 Mart 2025 tarihli 37. son bölümünde, izleyicileri soluksuz bırakacak gelişmeler yaşanıyor. Seren'in doğum sancılarının başlamasıyla birlikte, hastanedeki jinekologların kongre nedeniyle bulunmaması işleri çıkmaza sokar. Bu kritik anda Bahar, doktorluk kariyerinde ilk doğum vakasını üstlenmek zorunda kalır. İşte, Show TV ile Bahar 37. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz linki.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD linki

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 37. bölümüyle ekranlara geliyor. Bu haftaki bölümde, Bahar hayatının en kritik anlarından biriyle karşı karşıya kalıyor. Evren'in desteğiyle oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar veren Bahar, mesleki kariyerinde büyük bir sınavdan geçiyor. Heyecan dolu yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte, Bahar 37. bölüm izle ekranı kesintisiz, full Hd seçenekleri ve tüm detaylar.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD linki

BAHAR 37. BÖLÜM İZLE

Bahar 4 Mart 2025 Salı akşamı 37. bölümü ile ekrana geliyor. 20.00'da başlayacak yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 33. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD linki

BAHAR 37. BÖLÜM KONUSU

Seren'in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD linki

Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin'in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD linki

Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar'a çevrilir. Aziz Uras'ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine rağmen, başka bir seçenek kalmaz.