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BAHAR 33. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD linki
Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
18:48
BAHAR 33. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD linki
Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Bahar, heyecan dolu yeni bölümleriyle her salı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımın 4 Mart 2025 tarihli 37. son bölümünde, izleyicileri soluksuz bırakacak gelişmeler yaşanıyor. Seren'in doğum sancılarının başlamasıyla birlikte, hastanedeki jinekologların kongre nedeniyle bulunmaması işleri çıkmaza sokar. Bu kritik anda Bahar, doktorluk kariyerinde ilk doğum vakasını üstlenmek zorunda kalır. İşte, Show TV ile Bahar 37. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz linki.