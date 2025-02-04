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Haberler Yaşam BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:16

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ikinci sezonuyla tempoyu yükseltmeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi güçlü oyuncuların yer aldığı yapımın 4 Şubat 2025 tarihli son bölümünde, Timür beklenmedik bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Tüm dengeleri değiştirecek şok edici baskın haberi, düğüne gölge düşürüyor. İşte, Show TV ile Bahar 33. bölüm izle linki.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar 4 Şubat 2025 Salı akşamı 33. bölümü ile ekrana geliyor. Bu haftaki bölümde Timür beklenmedik bir suçlamayla karşı karşıya kalırken, düğüne gelen şok edici baskın haberi tüm dengeleri değiştiriyor. Bahar ve ailesi için işler giderek daha karmaşık hale gelirken, izleyiciler yeni bölümde olacakları merakla bekliyor. İşte, Bahar 33. bölüm izle erkanı linki.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE

Bahar 4 Şubat 2025 Salı akşamı 33. bölümü ile ekrana geliyor. 20.00'da başlayacak yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle

BAHAR 33. BÖLÜM KONUSU

Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer. Rengin'in öfkeyle attığı adım Timur'a ağır bir bedel ödetecektir.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle

Timur'un suçlamalardan kurtulmasının yolu ise hiç tahmin etmediği bir kişiden geçer. Öte yandan acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir.

BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle

Bahar ile Timur'u karşı karşıya getiren bu vakada, hastalığın kaynağı ve nasıl yayıldığına dair hiçbir ipucu bulunmazken, aniden kalbi duran bir hasta hastaneyi derinden sarsar.

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