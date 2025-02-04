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BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
18:16
BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ikinci sezonuyla tempoyu yükseltmeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi güçlü oyuncuların yer aldığı yapımın 4 Şubat 2025 tarihli son bölümünde, Timür beklenmedik bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Tüm dengeleri değiştirecek şok edici baskın haberi, düğüne gölge düşürüyor. İşte, Show TV ile Bahar 33. bölüm izle linki.