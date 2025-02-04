BAHAR 33. BÖLÜM İZLE: Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar 4 Şubat 2025 Salı akşamı 33. bölümü ile ekrana geliyor. Bu haftaki bölümde Timür beklenmedik bir suçlamayla karşı karşıya kalırken, düğüne gelen şok edici baskın haberi tüm dengeleri değiştiriyor. Bahar ve ailesi için işler giderek daha karmaşık hale gelirken, izleyiciler yeni bölümde olacakları merakla bekliyor. İşte, Bahar 33. bölüm izle erkanı linki.