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Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı sorgulama
Giriş Tarihi: 04.03.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
23:08
Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Bahar, heyecan dolu yeni bölümleriyle her Salı akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizinin 4 Mart 2025 tarihli 37. bölümü sonrası, izleyiciler şimdiden Bahar 38. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki, Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta dizide neler olacak? İşte detaylar…