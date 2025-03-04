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Haberler Yaşam Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı sorgulama
Giriş Tarihi: 04.03.2025 23:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 23:08

Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı sorgulama

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Bahar, heyecan dolu yeni bölümleriyle her Salı akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizinin 4 Mart 2025 tarihli 37. bölümü sonrası, izleyiciler şimdiden Bahar 38. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki, Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta dizide neler olacak? İşte detaylar…

Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı sorgulama

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecan dolu 38. bölümde neler yaşanacağı merak edilirken, dizinin takipçileri Show TV üzerinden fragman araştırmalarına başladı. Peki, Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte detaylar…

Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı sorgulama

BAHAR 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı sorgulama

BAHAR 37. BÖLÜM KONUSU

Seren'in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır.

Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı sorgulama

Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin'in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar.

Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı sorgulama

Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar'a çevrilir. Aziz Uras'ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine rağmen, başka bir seçenek kalmaz.