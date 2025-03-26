Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:32

BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Bahar'ın hayatı, yaşadığı dramlar ve mücadeleleri, izleyenlerin kalbinde derin izler bırakmaya devam ediyor. Show TV'nin dizisi Bahar, bu akşam saat 20.00'de yayımlanan 40. bölümüyle izleyicileri ekran başına getirdi. Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi, her hafta büyük ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki, Bahar dizisinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde izleyicileri ne gibi sürprizler bekliyor?

BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Show TV'nin dizisi "Bahar", 41. bölüm fragmanıyla yeniden gündemde. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğini terk ederek farklı bir yaşam kuran Bahar'ın dokunaklı öyküsünü konu alan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bugün yayınlanan 40. bölümle ekranlara gelen Bahar, yeni fragmanıyla da büyük merak uyandırdı. Peki, bir sonraki bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte yeni bölümün detayları…

BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV ekranlarının beğenilen dizisi Bahar yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evren'in evlenme teklifine 'Evet' diyen Bahar, bir anda kendisini acil bir vakanın ortasında bulur.

BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Evren ve Timur'un saatler sürecek çok kritik bir operasyon sırasında yaşadığı fikir ayrılığı Bahar özelinde bir düelloya dönüşürken, Bahar evlilik kararını sorgular.

BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Öte yandan Bahar'ın yeniden evlenecek olmasına öfkelenen Timur bir de Umay ve Cem'in sevgili olduğunu öğrenince çıldırır.