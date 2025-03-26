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BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
06:32
BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Bahar'ın hayatı, yaşadığı dramlar ve mücadeleleri, izleyenlerin kalbinde derin izler bırakmaya devam ediyor. Show TV'nin dizisi Bahar, bu akşam saat 20.00'de yayımlanan 40. bölümüyle izleyicileri ekran başına getirdi. Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi, her hafta büyük ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki, Bahar dizisinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde izleyicileri ne gibi sürprizler bekliyor?