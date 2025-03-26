BAHAR 41. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Show TV'nin dizisi "Bahar", 41. bölüm fragmanıyla yeniden gündemde. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğini terk ederek farklı bir yaşam kuran Bahar'ın dokunaklı öyküsünü konu alan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bugün yayınlanan 40. bölümle ekranlara gelen Bahar, yeni fragmanıyla da büyük merak uyandırdı. Peki, bir sonraki bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte yeni bölümün detayları…