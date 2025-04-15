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Haberler Yaşam BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD
Giriş Tarihi: 15.04.2025 17:17 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 17:17

BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımın 15 Nisan tarihli 42. son bölümünde, Bahar'ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. O sırada kalp krizi geçiren Timur'un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. İşte, Show TV ile Bahar 42. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz linki.

BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 42. bölümüyle ekranlara geliyor. Bu haftaki bölümde, Bahar'ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. Kalbi kırık Evren ise şok bir karar alır. Heyecan dolu yeni bölüm için ekran başında yerler alınıyor. İşte, Bahar 42. bölüm izle ekranı kesintisiz, full Hd seçenekleri ve tüm detaylar.

BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD

BAHAR 42. BÖLÜM İZLE

Bahar 15 Nisan 2025 Salı akşamı 42. bölümü ile ekrana geliyor. 20.00'da başlayacak yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD

BAHAR 42. BÖLÜM KONUSU

Bahar'ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. O sırada kalp krizi geçiren Timur'un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. Tüm bu yaşananların üstüne kalbi kırık Evren'in aldığı şok kararla derinden etkilenen Bahar, kendini işine adar.

BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD

Hastanede de durum Bahar'ın hayatı kadar karışıktır. Rengin'in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirirken Bahar ve Çağla, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olur ancak üç kadın hiç beklenmedik olayların ortasında kalırlar.

BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD