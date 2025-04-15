Haberler
Yaşam
BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD
Giriş Tarihi: 15.04.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
17:17
BAHAR 42. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz, full HD
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımın 15 Nisan tarihli 42. son bölümünde, Bahar'ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. O sırada kalp krizi geçiren Timur'un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. İşte, Show TV ile Bahar 42. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz linki.