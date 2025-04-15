Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Hastanede de durum Bahar'ın hayatı kadar karışıktır. Rengin'in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirirken Bahar ve Çağla, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olur ancak üç kadın hiç beklenmedik olayların ortasında kalırlar.