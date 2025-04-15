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Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
23:56
Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi sevilen isimlerin rol aldığı dizi, 15 Nisan 2025'te yayınlanan 42. bölümüyle seyirci ile buluştu. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından, dizinin takipçileri şimdi gözlerini Bahar 43. bölüm fragmanına çevirdi. Peki; Bahar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta dizide neler olacak? İşte detaylar…