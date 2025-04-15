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Haberler Yaşam Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:56 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 23:56

Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi sevilen isimlerin rol aldığı dizi, 15 Nisan 2025'te yayınlanan 42. bölümüyle seyirci ile buluştu. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından, dizinin takipçileri şimdi gözlerini Bahar 43. bölüm fragmanına çevirdi. Peki; Bahar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta dizide neler olacak? İşte detaylar…

Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın bu hafta yayınlanan yeni bölüm sonrası yaşanan gelişmeler, diziseverleri bir sonraki bölüm için heyecanlandırdı. Şimdi ise gözler Bahar 43. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Bahar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte detaylar…

Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

BAHAR 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

BAHAR 42. BÖLÜM KONUSU

Bahar'ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. O sırada kalp krizi geçiren Timur'un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. Tüm bu yaşananların üstüne kalbi kırık Evren'in aldığı şok kararla derinden etkilenen Bahar, kendini işine adar.

Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Hastanede de durum Bahar'ın hayatı kadar karışıktır. Rengin'in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirirken Bahar ve Çağla, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olur ancak üç kadın hiç beklenmedik olayların ortasında kalırlar.

Bahar 43. bölüm fragmanı heyecanı: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?