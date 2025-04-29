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Haberler Yaşam BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:02

BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, her Salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, senaryosu Ayça Üzüm ve Atasay Koç imzası taşıyan dizi, güçlü hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Seyircilerden olumlu yorumlar alan yapım, yeni bölümüyle yine gündemde. 29 Nisan Salı günü yayınlanacak olan 44. bölüm, dizinin tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Bahar dizisinin yeni bölümüne dair merak edilen detaylar ve Show TV canlı yayın izleme linki…

BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her hafta izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı bu başarılı yapım, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle yine büyük heyecan yaratması beklenen dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüme dair tüm ayrıntılar ve izleme bağlantısı haberin devamında...

BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE

Bahar yeni bölümü ile 29 Nisan 2025 Salı akşamı Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Evren'in Amerika'ya gidişinin üzerinden aylar geçmiştir.

BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Yoğun mesai ve uykusuz nöbetler arasında Evren'i düşünmemek için kendini işe veren Bahar, bir daha onu göremeyeceğini sanırken beklenmedik bir haber alır.

BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Evren, peş peşe gerçekleşecek birkaç ameliyat için geçici olarak Peran'a dönüyordur.