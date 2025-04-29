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BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
17:02
BAHAR 44. BÖLÜM İZLE || 29 Nisan Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, her Salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, senaryosu Ayça Üzüm ve Atasay Koç imzası taşıyan dizi, güçlü hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Seyircilerden olumlu yorumlar alan yapım, yeni bölümüyle yine gündemde. 29 Nisan Salı günü yayınlanacak olan 44. bölüm, dizinin tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Bahar dizisinin yeni bölümüne dair merak edilen detaylar ve Show TV canlı yayın izleme linki…