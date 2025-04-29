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Giriş Tarihi: 29.04.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 23:28

BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam saat 20.00'de yayınlanan 44. bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Yaşadığı dramlar ve verdiği mücadelelerle Bahar'ın hikâyesi, izleyenlerin yüreğine dokunmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizi, her hafta yoğun ilgi görüyor. Peki, Bahar dizisinin 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor?

BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, 45. bölüm fragmanıyla bir kez daha gündeme oturdu. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra bambaşka bir hayat kuran Bahar'ın etkileyici hikayesini konu alan dizide, başrolü usta oyuncu Demet Evgar üstleniyor. Bugün ekranlara gelen 44. bölümüyle yine izleyicileri derinden etkileyen Bahar, yayınlanan yeni fragmanıyla da heyecanı artırdı. Peki, gelecek bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte yeni bölüme dair merak edilen detaylar…

BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV ekranlarının beğenilen dizisi Bahar yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

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BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evren'in Amerika'ya gidişinin üzerinden aylar geçmiştir.

BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Yoğun mesai ve uykusuz nöbetler arasında Evren'i düşünmemek için kendini işe veren Bahar, bir daha onu göremeyeceğini sanırken beklenmedik bir haber alır.

BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Evren, peş peşe gerçekleşecek birkaç ameliyat için geçici olarak Peran'a dönüyordur.