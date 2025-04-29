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BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
23:28
BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam saat 20.00'de yayınlanan 44. bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Yaşadığı dramlar ve verdiği mücadelelerle Bahar'ın hikâyesi, izleyenlerin yüreğine dokunmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizi, her hafta yoğun ilgi görüyor. Peki, Bahar dizisinin 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor?