BAHAR 45. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, 45. bölüm fragmanıyla bir kez daha gündeme oturdu. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra bambaşka bir hayat kuran Bahar'ın etkileyici hikayesini konu alan dizide, başrolü usta oyuncu Demet Evgar üstleniyor. Bugün ekranlara gelen 44. bölümüyle yine izleyicileri derinden etkileyen Bahar, yayınlanan yeni fragmanıyla da heyecanı artırdı. Peki, gelecek bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte yeni bölüme dair merak edilen detaylar…