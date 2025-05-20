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Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:28

BAHAR 47. BÖLÜM İZLE: "Bahar, Evren'den bir şans daha istiyor!" Show TV ile Bahar son bölüm izle

Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar 20 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 20.00'da ekrana geliyor. Her hafta salı günü izleyenleriyle buluşan dizide bu hafta "Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır." Peki, yeni bölümde neler olacak, 47. bölüm nereden ve nasıl izlenir? İşte, Bahar son bölüm izle ekranı ve detaylar...

BAHAR 47. BÖLÜM İZLE: Bahar, Evren’den bir şans daha istiyor! Show TV ile Bahar son bölüm izle

Bahar, her hafta Salı günleri ekrana gelmeye devam ediyor. İlgilierinin yakından takip ettiği dizide bu hafta neler yaşanacak merak edildi. Dizinin bu haftaki bölümünde ". Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır..." İşte, Bahar 47. bölüm izle ekranı ve bölümden detaylar...

BAHAR 47. BÖLÜM İZLE: Bahar, Evren’den bir şans daha istiyor! Show TV ile Bahar son bölüm izle

BAHAR 47. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

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BAHAR 47. BÖLÜM İZLE: Bahar, Evren’den bir şans daha istiyor! Show TV ile Bahar son bölüm izle

BAHAR'IN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır. Hastanede Evren'le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren'in bir cümlesi, Bahar'ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır.

Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur.

BAHAR 47. BÖLÜM İZLE: Bahar, Evren’den bir şans daha istiyor! Show TV ile Bahar son bölüm izle

Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır. Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.

BAHAR 47. BÖLÜM İZLE: Bahar, Evren’den bir şans daha istiyor! Show TV ile Bahar son bölüm izle

BAHAR DİZİ KONUSU

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.