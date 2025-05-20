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BAHAR 47. BÖLÜM İZLE: "Bahar, Evren'den bir şans daha istiyor!" Show TV ile Bahar son bölüm izle
Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
17:28
BAHAR 47. BÖLÜM İZLE: "Bahar, Evren'den bir şans daha istiyor!" Show TV ile Bahar son bölüm izle
Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar 20 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 20.00'da ekrana geliyor. Her hafta salı günü izleyenleriyle buluşan dizide bu hafta "Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır." Peki, yeni bölümde neler olacak, 47. bölüm nereden ve nasıl izlenir? İşte, Bahar son bölüm izle ekranı ve detaylar...