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BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV'de!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
23:00
BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV'de!
Bahar ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünde yaşananlar, izleyenleri yeni bölüm fragmanına yönlendirdi. Son bölümde Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılmıştı... Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...