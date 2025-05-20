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Haberler Yaşam BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV'de!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 23:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 23:00

BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV'de!

Bahar ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünde yaşananlar, izleyenleri yeni bölüm fragmanına yönlendirdi. Son bölümde Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılmıştı... Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV’de!

Bahar, yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapım sürükleyici hikayesiyle hayranlarını ekran başına toplamaya devam ediyor. Bahar (Demet Evgar), (Mehmet Yılmaz Ak) ve Evren (Buğra Gülsoy) dizinin sevilen karakterleri arasında yer alıyor. Peki, Bahar'ın yeni bölümünde neler olacak, 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV’de!

BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

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BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV’de!

BAHAR'IN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır. Hastanede Evren'le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren'in bir cümlesi, Bahar'ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır.

BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV’de!

Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur.

BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Show TV’de!

Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır. Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.