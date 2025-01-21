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Haberler Yaşam Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:45

Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

Her hafta salı günü ekranlara gelen Bahar dizisi 32. bölüm ile bekleniyordu. Dizi takipçileri Bahar bu akşam var mı yok mu, bugün neden yok gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı yapımda gözler 21 Ocak Show TV yayın akışı programına döndü. Peki; Bahar yeni bölüm ne zaman?

Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

Bahar bu akşam var mı, neden yok gibi sorular bugünkü Show Tv yayın akışı ile gündemde. Bolu'da yaşananan yangın faciası ardından dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?

Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

BAHAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

21 Ocak günü ekranlara gelmesi beklenen Bahar 32. bölüm yayını Show TV yayın akışı listesinden kaldırıldı.

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Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

BAHAR NEDEN YOK?

Bahar yeni bölümün Bolu'da meydana gelen yangın faciası nedeniyle ekranlara gelmeyeceği düşünülüyor.

Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar 32. bölümün gelecek hafta ekranlarda olması bekleniyor.

Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 21 OCAK 2025

SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha - Tekrar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
04:45 Siyah Kalp

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