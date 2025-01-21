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Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
18:45
Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?
Her hafta salı günü ekranlara gelen Bahar dizisi 32. bölüm ile bekleniyordu. Dizi takipçileri Bahar bu akşam var mı yok mu, bugün neden yok gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı yapımda gözler 21 Ocak Show TV yayın akışı programına döndü. Peki; Bahar yeni bölüm ne zaman?