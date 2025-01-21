Bahar bu akşam var mı, neden yok? 21 Ocak Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

Bahar bu akşam var mı, neden yok gibi sorular bugünkü Show Tv yayın akışı ile gündemde. Bolu'da yaşananan yangın faciası ardından dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; Bahar yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?