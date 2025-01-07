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BAHAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
18:22
BAHAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
Show TV ekranlarında her salı günü izleyici karşısına çıkan bahar yeni bölüm sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı dizi 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışında yer almadı. Bu noktada Bahar bugün var mı yeni bölüm yayınlanacak mı? Sorularına yanıt aranıyor. Peki Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?