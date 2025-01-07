BAHAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında salı günü izleyiciyle buluşan Bahar dizisi yeni bölümü bekleniyor. Show TV yayın akışında yer almayan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı gündeme geldi. Peki; Bahar bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı ve detaylar