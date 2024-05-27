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Haberler Yaşam Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 13:29

Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlarından cezaevine gönderildi. 16 Kasım'dan bu yana tutuklu olan Bahar Candan'ın geçtiğimiz günlerde cezaevinde kendini yaraladığı öğrenildi. Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Candan hakkında karar verildi.

DHA
Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, katıldıkları bir moda yarışması ile ün kazandı.

Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!

Candan Kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

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Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!

O günden beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye edildi.

Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!

Evde tedavisine devam edildiğini şu an mamayla beslendiğini söyleyen Nihal Candan, "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!

Son olarak Bahar Candan'ın da tutuklu olduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda kendisini yaraladığı ortaya çıktı. 24 Mayıs Cuma günü Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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