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Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
13:29
Bahar Candan hakkında karar verildi: Cezaevinde kendini yaralamıştı!
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlarından cezaevine gönderildi. 16 Kasım'dan bu yana tutuklu olan Bahar Candan'ın geçtiğimiz günlerde cezaevinde kendini yaraladığı öğrenildi. Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Candan hakkında karar verildi.