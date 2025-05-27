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Haberler Yaşam BAHAR SON BÖLÜM İZLE: "Timur ölecek mi?" Show TV ile Bahar sezon finali izle
Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:32

BAHAR SON BÖLÜM İZLE: "Timur ölecek mi?" Show TV ile Bahar sezon finali izle

Show TV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Bahar, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı yapımda sezon finali bölümü için heyecan dorukta. Bu hafta senaryoda yaşanacak sürpriz gelişmeler izleyiciyi ekran başına toplayacak.
Peki, yeni bölümde neler olacak? Timur ölecek mi,diziye veda mı ediyor? İşte Show TV ile Bahar son bölüm izle

BAHAR SON BÖLÜM İZLE: Timur ölecek mi? Show TV ile Bahar sezon finali izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin sezon finali bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.Timur'un Amerika'ya gitme kararı dikkat çekerken, haber bülteninde yer alan uçak kazası haberi büyük bir gizemi beraberinde getiriyor. Gelişmelerin seyrini değiştiren olaylar, izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeni bölüme dair merak her geçen dakika artarken, araştırmalar da hız kazanmış durumda. Show TV ile Bahar dizi son bölüm izle

BAHAR SON BÖLÜM İZLE: Timur ölecek mi? Show TV ile Bahar sezon finali izle

BAHAR SON BÖLÜM İZLE

27 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR SON BÖLÜM İZLE: Timur ölecek mi? Show TV ile Bahar sezon finali izle

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla'nın evlilik teklifine "Evet" demesi hem de Gülçiçek ve Reha'nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor.

BAHAR SON BÖLÜM İZLE: Timur ölecek mi? Show TV ile Bahar sezon finali izle

Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren'in "Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış" sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur'un Amerika'ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.

BAHAR SON BÖLÜM İZLE: Timur ölecek mi? Show TV ile Bahar sezon finali izle