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BAHAR SON BÖLÜM İZLE: "Timur ölecek mi?" Show TV ile Bahar sezon finali izle
Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
18:32
BAHAR SON BÖLÜM İZLE: "Timur ölecek mi?" Show TV ile Bahar sezon finali izle
Show TV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Bahar, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı yapımda sezon finali bölümü için heyecan dorukta. Bu hafta senaryoda yaşanacak sürpriz gelişmeler izleyiciyi ekran başına toplayacak.
Peki, yeni bölümde neler olacak? Timur ölecek mi,diziye veda mı ediyor? İşte Show TV ile Bahar son bölüm izle