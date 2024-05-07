Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? 12. Bölüm fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:09

BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? 12. Bölüm fragmanı bekleniyor!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 12. Bölüm fragmanının yayınlanmamasıyla gündeme geldi. Her Salı yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin bu hafta yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 7 Mayıs 2024 Salı Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman sorusu yanıt arıyor. Peki, Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İşte, 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm tarihi…

BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? 12. Bölüm fragmanı bekleniyor!

Bahar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. 7 Mayıs 2024 Salı Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. En son 11. Bölümü ile ekranlara gelen dizinin, 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştı. Peki, Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? 12. Bölüm fragmanı bekleniyor!

BAHAR BU AKŞAM VAR MI?

Bahar yeni bölümüyle bu hafta izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 12. bölümü 7 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Bahar dizisinin bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelemeyeceği ifade ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? 12. Bölüm fragmanı bekleniyor!

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV resmi internet sitesinde yeni bölüm ibaresi yer almaya devam ederken, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte, 7 Mayıs Show TV yayın akışı;

BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? 12. Bölüm fragmanı bekleniyor!

SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz

BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? 12. Bölüm fragmanı bekleniyor!

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır!

SON DAKİKA