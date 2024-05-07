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BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? 12. Bölüm fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:09
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 12. Bölüm fragmanının yayınlanmamasıyla gündeme geldi. Her Salı yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin bu hafta yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 7 Mayıs 2024 Salı Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman sorusu yanıt arıyor. Peki, Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İşte, 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm tarihi…