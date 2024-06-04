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BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | "Rengin ve Timur'un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
20:17
BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | "Rengin ve Timur'un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle
Show TV'de her hafta Salı günleri yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 15. bölümüyle ekranlara geliyor. dizi için "Bahar yeni bölüm izle" sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Geçtiğimiz hafta Bahar, Parla'nın timur'un kızı olduğunu öğrenmişti. Son sahnede yaşananlar izleyici şok etti. Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Hastanedekiler Rengin ve Timur'u öğreniyor. Tepkileri ne olacak? Bu soruların hepsinin cevabı için Show TV ile Bahar yeni bölüm izle. İşte Bahar 15. bölüm izle ekranı