Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | "Rengin ve Timur'un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 20:17

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | "Rengin ve Timur'un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle

Show TV'de her hafta Salı günleri yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 15. bölümüyle ekranlara geliyor. dizi için "Bahar yeni bölüm izle" sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Geçtiğimiz hafta Bahar, Parla'nın timur'un kızı olduğunu öğrenmişti. Son sahnede yaşananlar izleyici şok etti. Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Hastanedekiler Rengin ve Timur'u öğreniyor. Tepkileri ne olacak? Bu soruların hepsinin cevabı için Show TV ile Bahar yeni bölüm izle. İşte Bahar 15. bölüm izle ekranı

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | Rengin ve Timur’un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle

Show Tv'nin her bölümüyle merak uyandıran uyarlama dizisi Bahar 15. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta Timur ve Parla ilişkisini çocuklar öğrenmişti. Timur Rengin'in baskılarına dayanamayıp bir seçim yapmıştır. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Bahar 15. bölüm tek parça izle

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | Rengin ve Timur’un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle

BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE:

Bahar dizisi yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | Rengin ve Timur’un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes Umay ve Parla'nın haberini almasıyla hastaneye gelir. Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez.

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | Rengin ve Timur’un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle

Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz! Nevra son bir kez Bahar ve Timur'u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkındaki gerçeği öğrenir.

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE | Rengin ve Timur’un başı belada! Show tv ile Bahar yeni bölüm tıkla izle

Ayhan, Bahar'a, Aziz Yavuzoğlu'nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar'ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir.

SON DAKİKA