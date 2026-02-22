Haberler
BAHARIN HABERCİSİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026 | İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Baharın habercisi cemrelerin yolculuğu sürüyor. İlk cemrenin ardından ikinci cemrenin suya düşeceği tarih merak konusu oldu. Doğadaki canlanmanın simgesi olarak kabul edilen bu süreçte sıcaklıkların kademeli artışı dikkat çekerken, vatandaşlar ikinci cemrenin hangi gün gerçekleşeceğini araştırıyor.