Bahçelievler’deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu

"UYUDUĞU AÇIK VE NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ"

İddianamede otobüs içinde bulunan kamera görüntülerinde şüphelinin uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğü, otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanik arızasının bulunup bulunmadığına dair bilirkişi marifetiyle yaptırılan incelemede fren sisteminde herhangi bir arızanın bulunmadığının tespit edildiğine yer verildi. Sefer Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip durakta bekleyenlere çarptığı belirtilen iddianamede, 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

