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Bahçelievler'deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:26
Bahçelievler'deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu
Bahçelievler'de 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı İETT otobüsü kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İETT otobüsü şoförü Sefer Baldan'ın 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. Davada karar çıktı. Şoför Sefer Baldan'ın 8 yıl 10 ay hapis cezasına hükmedildi.