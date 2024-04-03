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Haberler Yaşam Bahçelievler'deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:26

Bahçelievler'deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu

Bahçelievler'de 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı İETT otobüsü kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İETT otobüsü şoförü Sefer Baldan'ın 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. Davada karar çıktı. Şoför Sefer Baldan'ın 8 yıl 10 ay hapis cezasına hükmedildi.

HUZEYFE ATICI
Bahçelievler’deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan'ın İBB İETT'ye otobüs ile seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın'a çarptığı belirtildi. Müşteki İbrahim Şekerli'nin ise otobüsün çarpacağını fark ederek yan tarafa doğru atlaması sonucu yaralandığı iddianamede kaydedildi. İddianamede kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bahçelievler’deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu

"KAZA SIRASINDA UYUMADIM"

Şüpheli Sefer Baldan savunmasında, "Olay sırasında bir anda gözlerim karardı. Gözlerimi açtığımda olay bitmişti. Normalde tansiyon ilacı kullanıyorum ancak olay günü kullanmadım. Kaza sırasında uyumadım" dedi. Otobüs içinde yolcu olarak bulunan görgü tanıkları şüphelinin uyukladığını ve bu nedenle kaza yaptığını beyan etti.

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Bahçelievler’deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu

"UYUDUĞU AÇIK VE NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ"

İddianamede otobüs içinde bulunan kamera görüntülerinde şüphelinin uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğü, otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanik arızasının bulunup bulunmadığına dair bilirkişi marifetiyle yaptırılan incelemede fren sisteminde herhangi bir arızanın bulunmadığının tespit edildiğine yer verildi. Sefer Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip durakta bekleyenlere çarptığı belirtilen iddianamede, 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler’deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu

8 YIL HAPiS CEZASI

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sefer Baldan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya bir kısım müştekiler ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Sefer Baldan, "Ben 30 yıllık şoförüm. İlk defa başıma böyle bir kaza geldi" dedi.

Bahçelievler’deki İETT dehşetinde şoföre verilen ceza belli oldu

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sefer Baldan'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Baldan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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