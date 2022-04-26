Haberler Yaşam Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı? Bakan Bilgin'den 2022 emekli maaş zammı açıklaması!

Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:48

Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı? Bakan Bilgin'den 2022 emekli maaş zammı açıklaması!

Bakan Bilgin'den emekli maaş zammı açıklaması geldi. Her yıl enflasyon oranları da baz alınarak yılda iki kez zamlanan maaşlarla ilgili olarak Bilgin "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadeleriyle yaptığı açıklamada milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Bu noktada "2022 Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak en düşük emekli maaşı 2500 TL'ye çıkartılmıştı. İşte Temmuz zammına ilişkin detaylar...