2 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin detaylar merak konusu oluyor. "12 Mayıs vaka sayısı" verilerine erişmek isteyenler yoğun şekilde "corona virüsü son dakika" haberlerini takip etmeyi sürdürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu detaylarına göre bin 670 kişi pozitif sonuç alınarak tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm detaylar.