Yurt ve dünyada etkilerini sürdürerek çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" verileriyle kamuoyuna peş peşe duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 12 Mayıs vaka sayısı verileri ile en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Mayıs korona tablosuna bakmak isteyenler "12 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA 12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Mayıs vaka sayısı bilgileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri duyurulduğunda burada olacak.