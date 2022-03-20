Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 20 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 20 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 20.03.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 20:04

Yurt ve dünyada 2 yılı aşkın süredir etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisiyle ilgili bilgilerin günlük olarak açıklandığı güncel - en son korona tablosu bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden öğrenilmeye çalışılıyor. Pandemi başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre ise bugün yapılan covid-19 testlerinin sonuçlarına göre 13 bin 081 pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.