2 yılı aşkın bir süredir yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar merak edilerek "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden peş peşe duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Mayıs korona tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "10 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | 10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Mayıs vaka sayısı bilgileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı verileri henüz duyurulmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.