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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 11 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 11.01.2022 18:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 18:56

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 11 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

11 Ocak vaka sayısı bilgileri ülkemizde ve dünyada merak konusu oluyor. 2020 yılının ilk aylarından bugüne kadar geçen sürede covid-19 pandemisine ilişkin en güncel veriler yerli ve yabancı ajanslardan gelen "corona virüsü son dakika" başlıklı haberlerle peş peşe duyuruluyor. Türkiye'deki ilk vakadan bu yana güncel korona bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu detaylarına göre ise bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 65 bin 236 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 11 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

11 Ocak koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu bilgilerle en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayıları - bugünkü güncel korona verilerine erişmek isteyenler "11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

SON DAKİKA 11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ocak korona tablosu detayları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla henüz paylaşılmadı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri açıklandığında burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 11 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

10 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 65 bin 236

VEFAT SAYISI: 141

İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 242

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 11 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

9 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 61 bin 727

VEFAT SAYISI: 173

İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 163

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 11 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

8 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 66 bin 237

VEFAT SAYISI: 141

İYİLEŞEN SAYISI: 34 bin 592

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 11 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

7 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 63 bin 214

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 197

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