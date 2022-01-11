11 Ocak vaka sayısı bilgileri ülkemizde ve dünyada merak konusu oluyor. 2020 yılının ilk aylarından bugüne kadar geçen sürede covid-19 pandemisine ilişkin en güncel veriler yerli ve yabancı ajanslardan gelen "corona virüsü son dakika" başlıklı haberlerle peş peşe duyuruluyor. Türkiye'deki ilk vakadan bu yana güncel korona bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu detaylarına göre ise bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 65 bin 236 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.