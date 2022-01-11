11 Ocak koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu bilgilerle en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayıları - bugünkü güncel korona verilerine erişmek isteyenler "11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

SON DAKİKA 11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ocak korona tablosu detayları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla henüz paylaşılmadı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri açıklandığında burada olacak.