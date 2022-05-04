Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 salgınına ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Salgının ilk vakasından bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Mayıs korona tablosu bilgilerine ulaşmak isteyenler "4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | 4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Mayıs vaka sayısı verileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda detaylar burada olacak.