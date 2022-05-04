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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 19:38

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"4 Mayıs vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan bin 193 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 salgınına ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Salgının ilk vakasından bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Mayıs korona tablosu bilgilerine ulaşmak isteyenler "4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | 4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Mayıs vaka sayısı verileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda detaylar burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

3 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 193

VEFAT SAYISI: 10

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 354

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Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 344

VEFAT SAYISI: 8

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 402

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

1 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 480

VEFAT SAYISI: 12

İYİLEŞEN SAYISI: 2 bin 113

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 4 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 4 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

30 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 772

VEFAT SAYISI: 11

İYİLEŞEN SAYISI: 3 bin 147

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