"4 Mayıs vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan bin 193 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm detaylar.