"5 Mayıs vaka sayısı" verileri merak ediliyor. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde vakası teşhis edilen covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla peş peşe duyuruluyor. Pandemi başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 132 kişi pozitif sonuçla tedavisi başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm veriler.