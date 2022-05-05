Yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe kamuoyuyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ile Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Mayıs korona tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | 5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Mayıs vaka sayısı verileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda detaylar burada olacak.