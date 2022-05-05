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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 5 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:19 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:19

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 5 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"5 Mayıs vaka sayısı" verileri merak ediliyor. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde vakası teşhis edilen covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla peş peşe duyuruluyor. Pandemi başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 132 kişi pozitif sonuçla tedavisi başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm veriler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 5 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe kamuoyuyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ile Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Mayıs korona tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | 5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Mayıs vaka sayısı verileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda detaylar burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 5 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

4 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 132

VEFAT SAYISI: 7

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 185

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Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 5 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

3 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 193

VEFAT SAYISI: 10

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 354

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 5 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 344

VEFAT SAYISI: 8

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 402

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 5 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 5 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

1 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 480

VEFAT SAYISI: 12

İYİLEŞEN SAYISI: 2 bin 113

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