Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:05

Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık olarak yoğunlaştıkları konuları açıklayan Bakan Işıkhan ev hanımlarına emeklilik çalışması hakkında açıklama yaptı. Kamu işçilerinin toplu sözleşme süreci ve asgari ücret hakkında da sorulara cevap verdi. Peki, ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?

Bakan Işıkhan’dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?

Ev kadınlarına emeklilik çalışmasında son durum takip ediliyor. Daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen düzenlemede nelere dikkat edileceği Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Bu noktada düzenlemeden yararlanmak isteyenler araştırmalara yoğunluk veriyor. Peki, Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman çıkacak?

Bakan Işıkhan’dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EV KADINLARINA EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan; "Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi" diyerek hatırlattığı çalışmada dikkat edilecek noktaları paylaştı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Işıkhan’dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?

"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi.Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.

Bakan Işıkhan’dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?

ÇOCUK SAYISI, GEÇİRİLEN HİZMET SÜRESİ...

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız."

Bakan Işıkhan’dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Vedat Işıkhan ev kadınlarına emeklilik çalışmasında öngörülen ileri tarihi açıkladı:

"İnşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız"