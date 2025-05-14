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Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
16:05
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık olarak yoğunlaştıkları konuları açıklayan Bakan Işıkhan ev hanımlarına emeklilik çalışması hakkında açıklama yaptı. Kamu işçilerinin toplu sözleşme süreci ve asgari ücret hakkında da sorulara cevap verdi. Peki, ev hanımlarına emeklilik mi geliyor, ne zaman, şartları neler olacak?