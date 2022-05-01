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Haberler Yaşam Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 1 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 01.05.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 20:00

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 1 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"1 Mayıs vaka sayısı" verileri merak konusu olmaya devam ediyor. 2 yılı aşkın süredir ülkemizde v dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre bin 772 kişi pozitif sonuçla tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm veriler.

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 1 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip ediliyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Mayıs korona tablosu verilerine erişmek isteyenler "1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden bilgi ediniyor.

SON DAKİKA | 1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Mayıs vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında burada olacak.

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 1 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

30 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 772

VEFAT SAYISI: 11

İYİLEŞEN SAYISI: 3 bin 147

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Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 1 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

29 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 924

VEFAT SAYISI: 9

İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 302

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 1 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

28 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 256

VEFAT SAYISI: 15

İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 193

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika AÇIKLIYOR! 1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 1 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

27 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 749

VEFAT SAYISI: 16

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 362

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