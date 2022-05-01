Yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip ediliyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Mayıs korona tablosu verilerine erişmek isteyenler "1 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden bilgi ediniyor.

SON DAKİKA | 1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Mayıs vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında burada olacak.