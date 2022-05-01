"1 Mayıs vaka sayısı" verileri merak konusu olmaya devam ediyor. 2 yılı aşkın süredir ülkemizde v dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre bin 772 kişi pozitif sonuçla tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm veriler.