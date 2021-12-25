Bakan Koca son dakika açıklıyor! 25 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 25 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Yurt ve dünyada 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" başlığı altında peş peşe geliyor. Türkiye'de tespit edilen ilk vakanın ardından güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Açıklanan en son en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıran ve sonucu pozitif çıkan 18 bin 910 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.