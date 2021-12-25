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Haberler Yaşam Bakan Koca son dakika açıklıyor! 25 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 25 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 25.12.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 19:44

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 25 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 25 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Yurt ve dünyada 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" başlığı altında peş peşe geliyor. Türkiye'de tespit edilen ilk vakanın ardından güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Açıklanan en son en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıran ve sonucu pozitif çıkan 18 bin 910 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 25 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 25 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

23 Aralık korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugünkü güncel korona verileri ile en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamlarının yer aldığı "25 Aralık koronavirüs tablosu" detayları merak konusu olarak "25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA 25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Aralık korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden henüz duyurulmadı. Bugünkü Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri belli olduğunda burada olacak.

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 25 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 25 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

24 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 910

VEFAT SAYISI: 133

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 351

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Bakan Koca son dakika açıklıyor! 25 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 25 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

23 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 095

VEFAT SAYISI: 179

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 815

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 25 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 25 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

22 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 771

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 605

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 25 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 25 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

21 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 859

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 532

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