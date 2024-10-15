Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
15:12
Bakan Kurum'dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29'da ülkemizin 2053'e giden yol haritasını paylaşacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Odalar Federasyonu Avrupa ve Asya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimizle, daha temiz bir dünya için çalışıyoruz. Son 22 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ürettiğimiz 3.3 milyon konutumuzu çevreye saygılı, sıfır atık uyumlu olacak şekilde inşa ettik. Bugün deprem bölgesinde de 452 bin yeni konut ve iş yerimizi iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa ediyoruz" dedi. "Bugün Filistin'de, Lübnan'da katledilen çocukların acısını, hüznünü yüreklerimizde yaşıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin'in özgürlüğü, dünyadaki tüm mazlumların kurtulması için 'Yeryüzü Mazlumlarının Küresel Sesi' olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.