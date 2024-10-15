Bakan Kurum’dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29’da ülkemizin 2053’e giden yol haritasını paylaşacağız

"TÜRKİYE İKLİM KRİZLERİNİ İZLEYEN BİR ÜLKE OLMADI"

Bakan Kurum, iklim krizinin gıdadan temiz suya, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanda sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz Akdeniz Havzasında yer alıyor ve her geçen gün iklim krizinin olumsuz etkilerini daha fazla hissediyor. Ülkemizin her yerinde, sel, yangın, kuraklık gibi afetler yaşıyoruz. Türkiye ne kendi yaşadığı bu acılarda ne de diğer ülkelerin zor günlerinde hiçbir zaman krizleri tribünden izleyen bir konumda olmamıştır. İnsanlığı bekleyen tehlikelerde, başını kuma gömenlerden, sorunları görmezden gelenlerden olmamıştır" diye konuştu.