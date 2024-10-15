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Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:12

Bakan Kurum'dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29'da ülkemizin 2053'e giden yol haritasını paylaşacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Odalar Federasyonu Avrupa ve Asya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimizle, daha temiz bir dünya için çalışıyoruz. Son 22 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ürettiğimiz 3.3 milyon konutumuzu çevreye saygılı, sıfır atık uyumlu olacak şekilde inşa ettik. Bugün deprem bölgesinde de 452 bin yeni konut ve iş yerimizi iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa ediyoruz" dedi. "Bugün Filistin'de, Lübnan'da katledilen çocukların acısını, hüznünü yüreklerimizde yaşıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin'in özgürlüğü, dünyadaki tüm mazlumların kurtulması için 'Yeryüzü Mazlumlarının Küresel Sesi' olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29’da ülkemizin 2053’e giden yol haritasını paylaşacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi'ne katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, "İnsanoğlu yeni bir yıkımla, yeni bir varoluş sorunuyla karşı karşıyadır" diyerek, Bosna Hersek ve Brezilya'da yaşanan sel felaketlerini, ABD'de on milyarlarca dolar hasara yol açması beklenen Milton Kasırgasını örnek verdi.

Bakan Kurum’dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29’da ülkemizin 2053’e giden yol haritasını paylaşacağız

"TÜRKİYE İKLİM KRİZLERİNİ İZLEYEN BİR ÜLKE OLMADI"

Bakan Kurum, iklim krizinin gıdadan temiz suya, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanda sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz Akdeniz Havzasında yer alıyor ve her geçen gün iklim krizinin olumsuz etkilerini daha fazla hissediyor. Ülkemizin her yerinde, sel, yangın, kuraklık gibi afetler yaşıyoruz. Türkiye ne kendi yaşadığı bu acılarda ne de diğer ülkelerin zor günlerinde hiçbir zaman krizleri tribünden izleyen bir konumda olmamıştır. İnsanlığı bekleyen tehlikelerde, başını kuma gömenlerden, sorunları görmezden gelenlerden olmamıştır" diye konuştu.

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Bakan Kurum’dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29’da ülkemizin 2053’e giden yol haritasını paylaşacağız

"İKLİM ŞURASINDA TÜM PAYDAŞLARI BİR ARAYA GETİRDİK"

2022 yılındaki İklim Şurası ile tüm paydaşları bir araya getirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Bilim insanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle yeni bir yol haritası çizdik. Burada alınan kararlar doğrultusunda Ulusal Katkı beyanımızı, İklim Kanunumuzu, uzun dönem stratejimizi, azaltım ve uyum stratejilerimize bir altlık oluşturduk. Bugün şirketlerimizin, verimlilik ve enerji tasarrufuyla giderlerini azaltmak istediklerini görüyoruz. Yeni teknolojilerle rekabet üstünlüğünü yakalama arzularını takip ediyoruz. Küresel yatırımcılar için daha çekici şirketler haline gelme motivasyonlarından dolayı da mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bakan Kurum’dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29’da ülkemizin 2053’e giden yol haritasını paylaşacağız

"3.3 MİLYON KONUTU SIFIR ATIK UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE İNŞA ETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmakta kararlı olduklarının altını çizen Bakan Kurum, yapılan çalışmaları anlattı: Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimizle, daha temiz bir dünya için çalışıyoruz. Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'ni de hayata geçirerek özel sektörle birliktelik yürüteceğiz. Özel sektörün sürecin içinde dahil olduğu 2035 yılında ülkemizdeki geri kazanım oranımızı yüzde 60'a yükseltmeyi hedefliyoruz.

Bakan Kurum’dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29’da ülkemizin 2053’e giden yol haritasını paylaşacağız

Ülkemizin atık su yönetiminde yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ülkemizde 2018 yılında yüzde 1,2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,5'e çıkardık, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Son 22 yılda dünyada hiçbir ülkede göremeyeceğimiz sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ürettiğimiz 3.3 milyon konutumuzu çevreye saygılı, sıfır atık uyumlu olacak şekilde inşa ettik. Bugün deprem bölgesinde de 452 bin yeni konut ve iş yerimizi iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa etmeye devam ediyoruz.

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