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Haberler Yaşam Bakan Selçuk'tan "Bu sene Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" yanıtı! MEB ile Okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 16:26

Bakan Selçuk'tan "Bu sene Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" yanıtı! MEB ile Okullar ne zaman kapanacak?

Bir süredir uzaktan eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri geçtiğimiz haftadan bu yana yüz yüze eğitime geçerken yaz dönemiyle beraber "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Bakanı yaptığı açıklamada konuyla ilgili detaylara değinmiş ve aylar öncesinde karnelerin verileceği ve dolayısıyla 2021 yaz tatilinin başlayacağı o tarihi duyurdu. Haziran ayının sonuna yaklaşırken konuyla ilgili detaylar da merak konusu haline geldi. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları ve tüm detaylar…

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusuna Bakan Selçuk'tan flaş yanıt! Bu sene okullar ne zaman kapanacak?

Bakanı Selçuk "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?" sorularını yanıtladı. Milyonlarca öğrenci, bilindiği üzere Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımlarıyla beraber okullarına geri dönmenin heyecanını yaşıyor. Öte yandan yaz döneminin gelmesiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada karnelerin verileceği tarih için Temmuz ayını işaret etmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı ve Bakan 'tan gelen açıklamanın detayları…

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusuna Bakan Selçuk'tan flaş yanıt! Bu sene okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusuna Bakan Selçuk'tan flaş yanıt! Bu sene okullar ne zaman kapanacak?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusuna Bakan Selçuk'tan flaş yanıt! Bu sene okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusuna Bakan Selçuk'tan flaş yanıt! Bu sene okullar ne zaman kapanacak?

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

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