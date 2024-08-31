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Giriş Tarihi: 31.08.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 07:21

Bakırköy'deki sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık

İstanbul Bakırköy'de önlemlerin yetersiz kalması sonucu sık sık tır kazalarıyla gündeme gelen alt geçitte 11 Mart günü ailesinden 4 kişiyi kaybeden Büşra Aytekin aylar süren sessizliğini SABAH'a bozdu. Annesi, ağabeyi, yengesi ve yeğeni ihmaller zinciri nedeniyle hayattan kopan Büşra Aytekin, geçen salı günü aynı yerde yine bir tırın İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralanmasıyla aynı şoku tekrar yaşadıklarını söyledi.

Oğuzhan UYSAL
Bakırköy’deki sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesinde 12 Mart'ta seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada otomobildeki Güler Aytekin (67), Recep Aytekin (45), Sultan Aytekin (44) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti.

Bakırköy’deki sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık

Olayın ardından tutuklanan tır şoförü Mehmet Fettahoğlu Cavit'in 22 yıl 6 ay hapis talebiyle yargılaması sürüyor.

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Bakırköy’deki sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık

SABIKASI KABARIK

Bakırköy'de bulunan üst geçide herhangi bir önlem alınmamasıyla beraber her geçen gün sabıkasına bir yenisi ekleniyor.

Bakırköy’deki sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık

Geçtiğimiz gün seyir halindeki tırın üst geçide çarptıktan sonra İETT otobüsüne çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, birçok kazaya sahne olan üst geçide vatandaşlar önlem alınmasını bekliyor.

Bakırköy’deki sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık

"KAFAMIZIN İÇİNDE HALA O KÖPRÜNÜN ALTINDAYIZ"

Feci kazada annesi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini kaybeden Büşra Aytekin ise aylar süren sessizliğini SABAH'a bozdu. Kazanın yaşandığı yolu hiç kullanmadığını belirten Aytekin, "Zihinsel olarak o noktadan hâlâ uzaklaşamadık.

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