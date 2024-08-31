Bakırköy’deki sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık

"KAFAMIZIN İÇİNDE HALA O KÖPRÜNÜN ALTINDAYIZ"



Feci kazada annesi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini kaybeden Büşra Aytekin ise aylar süren sessizliğini SABAH'a bozdu. Kazanın yaşandığı yolu hiç kullanmadığını belirten Aytekin, "Zihinsel olarak o noktadan hâlâ uzaklaşamadık.



