Giriş Tarihi: 31.08.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
07:21
Bakırköy'deki sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık
İstanbul Bakırköy'de önlemlerin yetersiz kalması sonucu sık sık tır kazalarıyla gündeme gelen alt geçitte 11 Mart günü ailesinden 4 kişiyi kaybeden Büşra Aytekin aylar süren sessizliğini SABAH'a bozdu. Annesi, ağabeyi, yengesi ve yeğeni ihmaller zinciri nedeniyle hayattan kopan Büşra Aytekin, geçen salı günü aynı yerde yine bir tırın İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralanmasıyla aynı şoku tekrar yaşadıklarını söyledi.