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Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
13:40
Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!
Tüyler ürperten kaza dün akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yapılan incelemelerde TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce tabeladaki uyarıları dikkate almadığı belirlendi. TIR şoförü, ifadesinde ise şunları söyledi.