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Haberler Yaşam Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:40

Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!

Tüyler ürperten kaza dün akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yapılan incelemelerde TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce tabeladaki uyarıları dikkate almadığı belirlendi. TIR şoförü, ifadesinde ise şunları söyledi.

DHA
HUZEYFE ATICI
Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!

Bakırköy'deki feci kazada 4 can gitti. Korkunç kaza dün akşam saatlerinde Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!

Kağıt malzeme yüklü 34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

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Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!

KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ...
İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkışarak can verdi.

Bakırköy'de feci kaza: Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti | Video

Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!

Sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bakırköy’deki TIR kazası: Şoförün ifadesi ortaya çıktı!

AYNI TIR 2019'DA DA AYNI YERE ÇARPIP DEVRİLMİŞ
Öte yandan Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Kazaya karışan TIR'ın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.

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