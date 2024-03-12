Bakırköy’de feci kaza: Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti | Video
Bakırköy’de köprüye çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü gözaltına alındı.
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