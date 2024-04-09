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Haberler Yaşam Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası
Giriş Tarihi: 09.04.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 16:23

Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası

Her bayram öncesinde hemen herkesin iple çektiği o lezzet; evet, baklavadan söz ediyoruz! Baklava, yapımı zahmetli olsa da, aslında birkaç püf noktası ile yediğiniz en lezzetli baklavayı hazırlayabilirsiniz. Buradaki en önemli detay; birkaç adımı es geçmemek. İşte en lezzetli ve kıtır kıyır baklava yapmanın formülü...

Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası

İster cevizli olsun ister fıstıklı, baklava kültürümüzün vazgeçilmez bir lezzeti. Yüzyıllardır yapılan bu tarif, her bayramda evlerde servis ediliyor. Her evin kendine özgü bir tarifi olduğu düşünülse de, aslında baklava yapmanın birkaç püf noktası, yediğiniz en lezzetli baklavanın temelini oluşturuyor.

Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası

Kıyır kıyır, ağızda eriyen bir baklavayı hazırlamanın ilk püf noktası, baklavalık yufkanın hazırlanma aşamasından geçiyor. Maya veya kabartma tozu olmadan hazırlanan bu hamur, aynı zamanda "çok ince" olmalı ki, 40 kat baklava açıldığında hem kat kat hem de ince katmanların çıtılığı ağızda hissedilebilsin.

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Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası

Sert bir hamurun açılması gereken baklavada, özellikle açarken "nişasta" kullanımı en önemli püf noktaları arasında yer alıyor. Böylece hem çok daha kolay açılabilecek hem de incecik, neredeyse "karşı tarafı" görebilecek kadar şeffaf bir hamur hazırlayabileceksiniz.

Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası

Ayrıca hamuru hazırlarken "sirke" kullanmak, kıyır kıyır bir baklavanın da sırrı. Üzüm veya elma sirkesi kullanarak hazırlayacağınız bu hamur, dokusuyla adeta hayran bırakca kadar çıtır bir hamura erişmenizi de sağlayacaktır. Sirke miktarının oldukça az olması yeterlidir.

Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası

Baklavayı tepsiye yerleştirirken mutlaka tepsiyi yağlamayı unutmamak gerekiyor. Tepsiye yerleştirdikten sonra baklavaların üzerine tereyağı gezdirmenin de önemli bir ayrıntısı mevcut. Erittiğiniz tereyağının köpüğünü mutlaka almalısınız. Aksi takdirde pişen baklavalarınızın üzerinde istenmeyen bir yanık görüntüsü ortaya çıkabilir, altın rengi baklavalardan uzak bir sonuç elde edebilirsiniz.

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