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Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası
Giriş Tarihi: 09.04.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
16:23
Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası
Her bayram öncesinde hemen herkesin iple çektiği o lezzet; evet, baklavadan söz ediyoruz! Baklava, yapımı zahmetli olsa da, aslında birkaç püf noktası ile yediğiniz en lezzetli baklavayı hazırlayabilirsiniz. Buradaki en önemli detay; birkaç adımı es geçmemek. İşte en lezzetli ve kıtır kıyır baklava yapmanın formülü...