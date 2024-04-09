Baklava en kolay nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır ve pratik bayram baklavası

İster cevizli olsun ister fıstıklı, baklava kültürümüzün vazgeçilmez bir lezzeti. Yüzyıllardır yapılan bu tarif, her bayramda evlerde servis ediliyor. Her evin kendine özgü bir tarifi olduğu düşünülse de, aslında baklava yapmanın birkaç püf noktası, yediğiniz en lezzetli baklavanın temelini oluşturuyor.