Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:48
BAKÜ’DE BİR AİLE DRAMASI! Evcil hayvan olarak aslan besleyen Berberovlar’ın ibretlik hikayesi
1970 'lerde Azerbaycan Bakü'de yaşanan aile faciası duyanları hala şok ediyor. Nina Berberova kızı ile hayvanat bahçesinde yürürken gördükleri hasta ve yaralı yavru aslanı sahiplenmek istemeleriyle tüm hayatları geri dönülemeyecek şekilde değişti. Hasta yavru bir aslanı masumane duygularla sahiplenen Berberovlar tarihe kötü bir trajediyle damga vurdu. İşte, Bakü'de yaşanan Berberovlar'ın aile dramasının detaylarına inanmayacaksınız!