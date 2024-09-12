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Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:48

BAKÜ’DE BİR AİLE DRAMASI! Evcil hayvan olarak aslan besleyen Berberovlar’ın ibretlik hikayesi

1970 'lerde Azerbaycan Bakü'de yaşanan aile faciası duyanları hala şok ediyor. Nina Berberova kızı ile hayvanat bahçesinde yürürken gördükleri hasta ve yaralı yavru aslanı sahiplenmek istemeleriyle tüm hayatları geri dönülemeyecek şekilde değişti. Hasta yavru bir aslanı masumane duygularla sahiplenen Berberovlar tarihe kötü bir trajediyle damga vurdu. İşte, Bakü'de yaşanan Berberovlar'ın aile dramasının detaylarına inanmayacaksınız!

BAKÜ’DE BİR AİLE DRAMASI! Evcil hayvan olarak aslan besleyen Berberovlar’ın ibretlik hikayesi

Lev Lvovich Berberov, eşi Nina ve iki çocukları- Sovyet Bakü'de (şimdiki Azerbaycan'ın başkenti) 100 metrekarelik geniş bir dairede yaşıyordu. Lev mimar olarak çalışıyordu ama hayatı boyunca vahşi hayvanlara ilgi duymuştu. Hayvanat bahçesinden sahiplendikleri aslan Berberovlar'a önce şan, şöhret, para getirdi. Aile bu hikayenin mutlu sonla biteceğini zannederken yaşadıkları trajik bir olayla tüm hayatları değişti. İşte, Berberovların ibretlik hikayesi...

BAKÜ’DE BİR AİLE DRAMASI! Evcil hayvan olarak aslan besleyen Berberovlar’ın ibretlik hikayesi

Nina Berberova ve kızı Eva, hayvanat bahçesinde yürürken annesi tarafından terk edilmiş hasta bir aslan yavrusu gördüler. Hayvanat bahçesi müdürünün izniyle aile aslanı dairelerine getirdi ve ona Kral adını verdi. Kısa sürede Kral aslan evcil bir hayvan oldu ve aile üyeleri tarafından sevildi.

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BAKÜ’DE BİR AİLE DRAMASI! Evcil hayvan olarak aslan besleyen Berberovlar’ın ibretlik hikayesi

Berberovlar 100 metrekarelik Sovyet apartmanında çocukları ve vahşi bir aslan ile birlikte yaşamaya başladı. Komşuları bir aslanın yanında olmaktan memnun olmadıklarını ve sürekli korku ve endişe içinde yaşadıklarını bildirdi.

BAKÜ’DE BİR AİLE DRAMASI! Evcil hayvan olarak aslan besleyen Berberovlar’ın ibretlik hikayesi

Çok kısa bir zamanda yabancı basın aslan Kral'la ilgilenmeye başladı. Hakkında birçok makale yazıldı ve birçok televizyon programı hazırlandı. "Hatta Kral", "Aslan Evden Ayrıldı" , "Bir Çocuk, Bir Kız ve Bir Aslan" , "İtalyanların Rusya'daki İnanılmaz Maceraları" gibi birçok filmde rol aldı.

BAKÜ’DE BİR AİLE DRAMASI! Evcil hayvan olarak aslan besleyen Berberovlar’ın ibretlik hikayesi

Film çekimleri sırasında gözetimsiz bırakılan aslan yoldan geçen birine saldırdı ve ölümüne sebep oldu. Kral'ın ölümü tüm aile için psikolojik bir şoka yol açtı özellikle de çocukları Eva ve Roma için.

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