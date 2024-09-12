BAKÜ’DE BİR AİLE DRAMASI! Evcil hayvan olarak aslan besleyen Berberovlar’ın ibretlik hikayesi

Çok kısa bir zamanda yabancı basın aslan Kral'la ilgilenmeye başladı. Hakkında birçok makale yazıldı ve birçok televizyon programı hazırlandı. "Hatta Kral", "Aslan Evden Ayrıldı" , "Bir Çocuk, Bir Kız ve Bir Aslan" , "İtalyanların Rusya'daki İnanılmaz Maceraları" gibi birçok filmde rol aldı.