Balıkesir’de ’filmlerde bile olmaz’ dedirten babalık davası! Şoke eden gerçeği 20 yaşında öğrendi

Görseldeki: Ziya Demirense

Yıllarca annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e tepki gösterdi. Mert Oykan, 'Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin' diye sitemde bulundu.

BEN SENİN BABAN DEĞİLİM

Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Mert Oykan'ın yüzde 99.9, ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasında görev yapmış Ziya Demirense olduğu kesinleşti.