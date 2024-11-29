Giriş Tarihi: 29.11.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
07:25
Balıkesir'de 'filmlerde bile olmaz' dedirten babalık davası! Şoke eden gerçeği 20 yaşında öğrendi
Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Mert Oykan'ın (41) Türk filmlerine taş çıkartan hayat hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor. Henüz 7 yaşındayken annesi, kardeşinin doğumu sırasında ölen Oykan'a anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Müşerref Yılmaz'ın 10 ay sonra ölümüyle dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Ancak, 20 yaşına geldiğinde de dayısını kaybetti. Bunun üzerine yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e "Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin" diye sitemde bulundu. Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Semiha Yankı'nın orkestrasındaki piyanistlik yapan Ziya Demirense" dedi. Büyük bir şok yaşayan Mert Oykan, yılmadan çalışıp, annesi gibi Türkçe öğretmeni oldu. Ardından, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında, Ziya Demirense'nin yüzde 99.9 oranında babası olduğu belirlendi.