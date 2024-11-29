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Giriş Tarihi: 29.11.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 07:25

Balıkesir'de 'filmlerde bile olmaz' dedirten babalık davası! Şoke eden gerçeği 20 yaşında öğrendi

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Mert Oykan'ın (41) Türk filmlerine taş çıkartan hayat hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor. Henüz 7 yaşındayken annesi, kardeşinin doğumu sırasında ölen Oykan'a anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Müşerref Yılmaz'ın 10 ay sonra ölümüyle dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Ancak, 20 yaşına geldiğinde de dayısını kaybetti. Bunun üzerine yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e "Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin" diye sitemde bulundu. Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Semiha Yankı'nın orkestrasındaki piyanistlik yapan Ziya Demirense" dedi. Büyük bir şok yaşayan Mert Oykan, yılmadan çalışıp, annesi gibi Türkçe öğretmeni oldu. Ardından, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında, Ziya Demirense'nin yüzde 99.9 oranında babası olduğu belirlendi.

Ceyhan TORLAK
Balıkesir’de ’filmlerde bile olmaz’ dedirten babalık davası! Şoke eden gerçeği 20 yaşında öğrendi

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Fatma Nejlihan, 1983 yılında henüz 25 yaşındayken evlilik dışı birlikteliğinden ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasından görev yapan piyanist Ziya Demirense'den bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan oğluna Mert ismini verdi.

Balıkesir’de ’filmlerde bile olmaz’ dedirten babalık davası! Şoke eden gerçeği 20 yaşında öğrendi

Mert annesinin nüfusuna kaydedildi ve Oykan soyadını aldı. Fatma Nejlihan ilerleyen günlerde Reşit Gezer ile evlendi. Nejlihan, Reşit Gezer'den Hayriye adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan daha sonra 1990'da Ece isimli kızını dünyaya getirdikten günler sonra 32 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Balıkesir’de ’filmlerde bile olmaz’ dedirten babalık davası! Şoke eden gerçeği 20 yaşında öğrendi

ANNESİ VEFAT EDİNCE ANNEANNESİ BAKMAYA BAŞLADI

Mert Oykan'an annesi vefat edince anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Anneanne Müşerref Yılmaz kızı Nejlihan'ın vefatından 10 ay sonra hayata gözlerini yumdu. Bunun üzerine Mert Oykan'a dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Dayı Beytullah Oykan ise Mert Oykan 20 yaşındayken öldü.

Balıkesir’de ’filmlerde bile olmaz’ dedirten babalık davası! Şoke eden gerçeği 20 yaşında öğrendi

Görseldeki: Ziya Demirense

Yıllarca annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e tepki gösterdi. Mert Oykan, 'Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin' diye sitemde bulundu.

BEN SENİN BABAN DEĞİLİM

Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Mert Oykan'ın yüzde 99.9, ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasında görev yapmış Ziya Demirense olduğu kesinleşti.

Balıkesir’de ’filmlerde bile olmaz’ dedirten babalık davası! Şoke eden gerçeği 20 yaşında öğrendi

1.5 MİLYON LİRALIK REKOR TAZMİNAT DAVASI

Oykan ayrıca avukatı Varol Turbay aracılığıyla 'babalığın benimsenmemesi nedeniyle' İzmir 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugüne kadar açılmış en büyük tutar olan 1 milyon 550 bin liralık rekor bir tazminat davası açtı.

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