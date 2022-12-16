Haberler
Yaşam
Balıkesir'deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 21:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
21:57
Balıkesir'deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı
Balıkesir Edremit'teki dehşet çiftliği olayında yeni bir gelişme yaşandı. Çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 3 kişi serbest kaldı, 3 firari ise aranıyor.