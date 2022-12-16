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Haberler Yaşam Balıkesir'deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 21:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 21:57

Balıkesir'deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı

Balıkesir Edremit'teki dehşet çiftliği olayında yeni bir gelişme yaşandı. Çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 3 kişi serbest kaldı, 3 firari ise aranıyor.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Balıkesir’deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı

Korkunç olay Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşandı. Kaçırdıkları 18 yaşındaki kıza tecavüz edip, parmaklarını kestikleri ileri sürülen çeteye operasyon yapıldı.

Balıkesir’deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı

Dehşeti yaşayan G.A. isimli kız, çete liderini sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti. Çetenin Edremit'teki onlarca esnafı da haraca bağladığı ortaya çıktı.

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Balıkesir’deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı

Yapılan çalışma sonucunda esnafın korkulu rüyası haline gelen grupla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Balıkesir’deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı

Teknik ve fiziki takip sonucu grubun liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.

Balıkesir’deki dehşet çiftliğinde yeni gelişme: Çete lideri tutuklandı! 18 yaşındaki kıza kabusu yaşatmışlardı

Örgütün Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp, elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı.

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