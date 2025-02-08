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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
13:51
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!
Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol ile yeğeni Erdem Çelebi Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Hilmi Şen ile koruması Çelikkol, kanlı saldırıda hayatını kaybederken olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. "Söz verdi ama beni işe almadı" diyen Erdem Çelebi Şen için hazırlanan iddianamede istenen ceza açıklandı. İşte detaylar…