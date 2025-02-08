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Haberler Yaşam Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:51

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!

Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol ile yeğeni Erdem Çelebi Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Hilmi Şen ile koruması Çelikkol, kanlı saldırıda hayatını kaybederken olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. "Söz verdi ama beni işe almadı" diyen Erdem Çelebi Şen için hazırlanan iddianamede istenen ceza açıklandı. İşte detaylar…

HAKAN GÖKKAYA
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!

Kan donduran cinayet 30 Ekim günü Kırıkkale Balışeyh'te yaşandı. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen ve özel koruması Mikayil Çelikkol'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!

BAŞKANLIK SEÇİMİ SONRASI GERİLİM ARTTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianameye göre, sanık Erdem Çelebi Şen ile Hilmi Şen arasında geçmişe dayanan bir akrabalık bağı bulunuyordu. Sanığın, seçim sürecinde Şen'i desteklediği belirtildi. Tanık ifadelerine göre, Hilmi Şen'in başkan seçilmesi halinde sanığa belediyede iş verme sözü verdiği ancak bu sözünü yerine getirmediği iddia edildi.

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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!

Seçimlerin ardından sanığın, Şen'i sık sık arayarak belediyede işe alınmayı talep ettiği, ancak olumsuz yanıt almasıyla birlikte taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı ifade edildi. Son olarak sanığın eşi A.Ş.'nin de başkanı arayarak bu konuda konuştuğu, ancak olumlu bir dönüş alamamaları üzerine husumetin arttığı iddianamede yer aldı.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!

CİNAYET PLANLI MI GERÇEKLEŞTİ?

İddianameye göre sanık, sosyal medya üzerinden Başkan Şen hakkında olumsuz paylaşımlar yapmaya başladı ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. 30 Ekim 2024 günü sabah saatlerinde çalıştığı iş yerinden çıkan Erdem Çelebi Şen, evine giderek ruhsatsız tabancasını aldı ve belediye ekibinin çalışmalarını denetlediği bölgeye gitti.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!

Şen'in makam aracının önünü keserek onu durduran sanık, tabancasını çıkararak doğrudan Başkan Şen'e ateş açtı. Aldığı kurşunlarla yere düşen Şen'in ruhsatlı tabancası da yanına düştü. Sanığın, Başkan Şen'e ait silahı da alarak ateş etmeye devam ettiği belirtildi. Ardından, Başkan'ın koruması Mikayil Çelikkol'a yönelen sanık, ona da hedef alarak ateş etti.

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