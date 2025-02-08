Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldürmüştü: Erdem Çelebi Şen’e rekor ceza istemi!

BAŞKANLIK SEÇİMİ SONRASI GERİLİM ARTTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianameye göre, sanık Erdem Çelebi Şen ile Hilmi Şen arasında geçmişe dayanan bir akrabalık bağı bulunuyordu. Sanığın, seçim sürecinde Şen'i desteklediği belirtildi. Tanık ifadelerine göre, Hilmi Şen'in başkan seçilmesi halinde sanığa belediyede iş verme sözü verdiği ancak bu sözünü yerine getirmediği iddia edildi.