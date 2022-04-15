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Haberler Yaşam Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:52

Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi

Balkan Naci İslimyeli'nin ölümü sevenlerini üzerken, birçok insan da Balkan Naci İslimyeli kimdir, biyografisi ve hayatını merak ediyor. 1947 yılında Adapazarı'nda doğan ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük resim ustalarından biri olan, aynı zamanda akademisyenlik yönü de bulunan Balkan Naci İslimyeli'nin eserleri hiçbir zaman unutulmayacak. Taş baskı sanatının dünya genelinde önemli isimlerinden biri olan İslimyeli 14 Nisan 2022 tarihinde kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Peki, Balkan Naci İslimyeli kimdir, nerelidir? Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi.

Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi

Ressam, öğretim üyesi, sanat yönetmeni Balkan Naci İslimyeli, tedavi gördüğü kanser nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini kardeşi Oya İslimyeli Ulutin sosyal medya üzerinden paylaştı. Oya İslimyeli Ulutin, "Canım ağabeyim Balkan Naci İslimyeli 'yi kaybettik. Acım, üzüntüm tarifsiz. Ayakta duracak gücüm yok. Sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu. İşte Balkan Naci İslimyeli'nin hayatı ve biyografisi…

Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi

BALKAN NACİ İSLİMYELİ KİMDİR?

Türkiye'nin yetiştirdiği büyük ressamlardan Balkan Naci İslimyeli, 1947 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1967 yılında İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun uygulamalı yetenek sınavını kazanarak 5 yıl boyunca resim eğitimi gördü. Bölümü birincilikle bitirip 1973 yılında asistan oldu. Avusturya hükümetinin bursuyla taş baskı eğitimi görmek üzere 1975 yılında Salzburg'a gitti.

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Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi

Bu sefer İtalya hükümetinin bursuyla 1980 – 1982 yılları arasında Floransa Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde çalışmalar yaptı. 1986 yılında resim doçenti oldu.

New York'ta da sanat üzerine çalışmalar yapan İslimyeli, 1996 yılında profesör oldu. İslimyeli birçok ülkeden davet alıp kısa dönemli şekilde çalışmalar ve eğitimler gerçekleştirdi.

Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi

BALKAN NACİ İSLİMYELİ BİYOGRAFİSİ

Sinemada sanat yönetmenliği de yapmış olan İslimyeli, birçok televizyon programında danışman olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi'nde Balkan Naci İslimyeli atölyesinin başında çalıştı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Sanat ve Tasarı , İletişim ve Çağdaş Sanat , Görsel Çözümleme Yöntemleri , Deneysel Sanat Atölyesi , Görsel Gösterge Bilimi konulu uygulamalı dersler verdi. Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim programında resim atölyesi yönetti.

Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi

Yirmiden fazla yüksek lisans ve doktora tezi yöneten ressam, en son Işık Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine devam ediyordu. Kendisinin 20'den fazla sergisi bulunuyor.

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