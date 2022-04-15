Haberler Yaşam Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi

Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:52

Ressam Balkan Naci İslimyeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti! Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi

Balkan Naci İslimyeli'nin ölümü sevenlerini üzerken, birçok insan da Balkan Naci İslimyeli kimdir, biyografisi ve hayatını merak ediyor. 1947 yılında Adapazarı'nda doğan ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük resim ustalarından biri olan, aynı zamanda akademisyenlik yönü de bulunan Balkan Naci İslimyeli'nin eserleri hiçbir zaman unutulmayacak. Taş baskı sanatının dünya genelinde önemli isimlerinden biri olan İslimyeli 14 Nisan 2022 tarihinde kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Peki, Balkan Naci İslimyeli kimdir, nerelidir? Balkan Naci İslimyeli hayatı ve biyografisi.