Balkan Ninnisi dizisi fragmanına "Elveda Rumeli" benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi", yakında TRT 1 ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımı ise seyircilere tanıdık geldi. Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde Erdal Özyağcılar yine balkanlı bir ailede baba rolünü üstlenmişti. Diziyi merakla bekleyenler bu noktada "Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin ilk tanıtımında başrollerdeki iki genç karakter dikkat çekti. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...