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Haberler Yaşam Balkan Ninnisi dizisi fragmanına "Elveda Rumeli" benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 21:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 21:40

Balkan Ninnisi dizisi fragmanına "Elveda Rumeli" benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi", yakında TRT 1 ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımı ise seyircilere tanıdık geldi. Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde Erdal Özyağcılar yine balkanlı bir ailede baba rolünü üstlenmişti. Diziyi merakla bekleyenler bu noktada "Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin ilk tanıtımında başrollerdeki iki genç karakter dikkat çekti. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi dizisi fragmanına Elveda Rumeli benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

Balkan Ninnisi konusu, oyuncuları ve hakkında detaylarla araştırma konusu haline geldi. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan bu yapımda Balkanlarda geçen bir aşk hikayesini izleyeceğiz. Dizinin tanıtımı ile beraber "Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin yayınlanan fragmanıyla beraber Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı karakter akıllara Elveda Rumeli dizisini getirdi. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi dizisi fragmanına Elveda Rumeli benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

Balkan Ninnisi fragmanı izle! Balkan Ninnisi fragmanına "Elveda Rumeli" ve "Yabancı Damat" benzetmesi!

TRT1 ekranlarında yeni dizi hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Kara Tahta ve Kasaba Doktoru dizilerini seyirciyle buluşturan TRT1, yaz sezonu için oldukça iddialı.

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Balkan Ninnisi dizisi fragmanına Elveda Rumeli benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok'un yaptığı Balkan Ninnisi'nin senaryosu yine Uğur Uzunok tarafından kaleme alınırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Erdal Özyağcıları ekrana döndüren Balkan Ninnisi, tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragman akıllara Yabancı Damat ve Elveda Rumeli konseptini getirdi.

Balkan Ninnisi dizisi fragmanına Elveda Rumeli benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekimleri başlayan dizi şehir halkı tarafından büyük ilgi ve merakla karşılandı.

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıyacak.

Balkan Ninnisi dizisi fragmanına Elveda Rumeli benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek.

Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa,Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erban Saban gibi isimler rol alıyor

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