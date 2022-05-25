Balkan Ninnisi dizisi fragmanına "Elveda Rumeli" benzetmesi! Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekimleri başlayan dizi şehir halkı tarafından büyük ilgi ve merakla karşılandı.

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıyacak.