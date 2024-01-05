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Haberler Yaşam Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 12:30

Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…

Hatay'da 7 kişilik aile, balon balığı yiyerek zehirlendi. Ölümle burun buruna geldi. Balığı tutan Müfit Arslan'ın durumu ciddiyetini korurken uzmanlardan da kritik açıklama geldi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, ailenin yediği balığın en zehirli tür olduğunu söyledi. "En zehirli iki balon türü Türkiye'de" dedi.

DHA
Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…

Hatay'da Müfit Arslan, tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte yedi. Yemekten yarım saat sonra el ve ayaklarda uyuşma ve dilde şişme şikayeti görülünce sağlık ekiplerine haber verildi. Balon balığından zehirlendikleri belirlenen aile hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi edildi.

Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…

Sağlık durumu ciddi olan Arslan'ın tedavisi sürerken aile fertleri taburcu edildi. Arslan ailesinin tükettiği balon balığını yemeden önce çektiği fotoğrafları inceleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, yenen balığının tüm dünyada sakınılan Akdeniz'in en zehirli 'benekli' balon balığı olduğunu belirtti.

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Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…

Daha önce de Türkiye'de yaşanan balon balığı zehirlenmesi vakaların çoğunun amatör balıkçıların olta ile yakaladığı balıkları tüketmesi sonucu gerçekleştiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, bu kez yaşanan olayın Türkiye kıyılarındaki en zehirli iki balon balığı türünden birisi olan ve tüm dünyada sakınılan 'benekli' balon balığı kaynaklı olduğunu anlattı. Köşker, yaptıkları araştırmalara göre benekli balon balığının etinde, derisinde, karaciğerinde, bağırsaklarında yüksek miktarda dünyada bilinen en güçlü denizel kaynaklı zehirlerden birisi olan tetrodotoksin barındırdığını bildirdi.

Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…

'JAPONLAR TÜKETİYOR AMA….'
Türkiye kıyılarında özellikle 'benekli ve 'cüce' isimli türlerin yüksek miktarda zehir içermesinden dolayı halk sağlığı açısından önemli bir risk teşkil ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Köşker, uyarılarda bulundu. Balon balıklarıyla ilgili toplumda ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, 'Japonlar tüketiyor, biz de tüketebiliriz' algısının henüz tam olarak kırılamadığını söyledi.

Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…

Japonların tükettiği balon balıklarının Türkiye denizlerinde yaşayan balon balıkları olmadığını belirten Doç. Dr. Köşker, "Bizim kıyılarımızda yaşayan zehirli balon balıklarının bazıları Japonya kıyılarında yaşamasına rağmen Japonlar bu balıkları tüketmiyor. Onlar zehirsiz ya da özel olarak işlenmiş balon balıklarını tüketmektedir. Bizim kıyılarımızdaki balon balıkları ölümcül düzeyde zehir içermektedir. Bu gerek Tarım Bakanlığı'nın gerek üniversitelerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Özellikle benekli balon balığı ölümcül zehrinden dolayı sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada tüketilmeyen ve dikkatle sakınılan bir türdür. Akdeniz'in yerli balık türlerimiz, balıkçılık ve en önemlisi insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle en tehlikeli, en zehirli balığıdır" dedi.

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