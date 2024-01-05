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Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
12:30
Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama: En zehirli iki türü…
Hatay'da 7 kişilik aile, balon balığı yiyerek zehirlendi. Ölümle burun buruna geldi. Balığı tutan Müfit Arslan'ın durumu ciddiyetini korurken uzmanlardan da kritik açıklama geldi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, ailenin yediği balığın en zehirli tür olduğunu söyledi. "En zehirli iki balon türü Türkiye'de" dedi.